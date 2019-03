Ya puedes votar a los nominados a #ElAnuncioMásMachista de 2018

Los helados de Nestlé que se quedaron el siglo XVI. "Antes de que se derrita un helado, tu hija habrá dejado de ser una niña... ¡Aprovecha y disfruta cada momento con ella antes de que cambie las ceras por el colorete", decía Nestlé en Twitter el verano pasado para anunciar sus helados. No se habrán enterado de que las mujeres siguen dibujando cuando dejan de ser niñas, algunas de hecho se dedican a hacerlo profesionalmente y que incluso hay muchas que, desde María Antonieta a 2019, han decidido dejar de empolvarse la cara y no utilizar maquillaje. Se ve que han querido hacer un anuncio de época. De una época en la que no existía ni Nestlé.





SELECCIONAR